La frase nell'occhiello,, gliela accostavano tutti anche un anno fa, proprio di questi tempi:aveva iniziato la stagione 2022-23 con le reti a Spezia, Fiorentina e Bologna e per lui, complici anche le condizioni fisiche non perfette del collega serbo, si aprivano le porte di una. Poi, la ruota ha compiuto un giro, e il 29 gennaio contro il Monza ecco un. Dall'inizio di aprile fino alla fine della stagione Arek ha segnato solo un altro gol, sempre contro il Bologna, ma questo non gli ha sottratto la gioia del riscatto e di un nuovo contratto con la Juve.I bianconeri hanno pagato - anzi, stanno pagando -, e l'attaccante ha firmato un. Una scommessa di stabilità e di vita da parte di Milik, che ha dichiarato al suo arrivo in Piemonte di aspettare quel momento da tanti anni dopo Amsterdam, Napoli e Marsiglia. Nel frattempo, però, Vlahovic è rimasto e ha superato i suoi problemi fisici, Chiesa si è svincolato dal precedente ruolo di quinto ed è stato "promosso" definitivamente ad attaccante.La sua capacità di trattare il pallone e il suo non essere un 9 statico gli permette di candidarsi, oltre a semplice alternativa di Vlahovic per il ruolo di riferimento offensivo., qualcuno cui non si può pensare di togliere il posto. Ha dovuto per forza di cose trasformarsi in un 9 e mezzo, in grado di cucire a suo modo ma anche di finalizzare, che è il suo compito principale. Cambia il modo di giocare (Milik fa pochissimi assist), ma il numero 14,. Ora sta bene, Allegri se n'è accorto - o meglio, lo ha sempre saputo - e di conseguenza c'è una soluzione in più a disposizione.