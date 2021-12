"Chiesa è da Bayern", "Dybala sarà al centro del progetto", "Ma il rinnovo quando arriva?", "La Juve deve ancora pagarlo alla Fiorentina"... Sunelle ultime settimane si è parlato tanto, tantissimo di ciò che potrebbe e sta accadendo fuori dal campo, mentre per colpa deii due hanno fatto parlare molto poco di sé per quanto fatto all'interno del rettangolo verde. In vista della ripresa degli allenamenti e in vista della sfida contro il Napoli in programma il 6 gennaio, i due potrebbero tornare ad essereattesa da un gennaio letteralmente da incubo.dello stop accusato nel corso della gara contro l'Atalanta in cui ha riportato unadall'intervallo della sfida contro il Malmoe ha continuato a sentire dolori alla coscia con lo staff medico che ha preteso cautela eche si è convinto a non schierarlo nelle ultime gare stagionali. Entrambi sono attesi alla Continassa alla ripresa per lavorare insieme a una Juve più offensiva e per ampliare il conto deiEppuresenzauna quadra, seppur non bella e spettacolare, l'aveva incredibilmente trovata con 5 vittorie nelle ultime 6 e un pareggio col Venezia figlio di una fragilità più mentale che tecnica.gli assenti illustri conda laterale in una posizione che può aiutare anche la fase difensiva dei bianconeri (alla Cuadrado), mentrelibero di agire alle spalle die con pochi compiti in fase di interdizione. A completare il pacchetto ci potrebbe essere ancora Federicoin un ruolo da mezzala/esterno più di copertura lungo l'out di sinistra.I rientri dei due giocatori più attesi è la base di partenza per affrontareLa Juve ripartirà il 6 subito contro il, poi ladi Mouirnho il 9 e quindi il 12 laa San Siro. Poi, inframezzati da Sampdoria e Coppa Italia con la Samp toccherà ae infine l'andata degli ottavi di Champions con il. Tutto in 45 giorni, la Juve si gioca tanto del suo futuro. Allegri lo sa e ha bisogno del miglior Dybala e del miglior Chiesa.