Anche se a centrocampo la rosa bianconera è ridotta ai minimi termini. Solo il tempo dirà quanto sincera possa essere stata la presa di posizione del tecnico.“Aveva iniziato bene, poi quegli episodi l'hanno frenato. Oggi bene anche a livello mentale, questo è l'importante”: in estrema sintesi sono queste le parole con cui il tecnico bianconero accoglie il definitivo rientro del talento brasiliano, sabato era stato anche più netto a riguardo.– Si era già rivisto con il Brasile, quello poi che si è ammirato contro la Spal è la miglior versione della stagione di Douglas Costa.i anche dal primo minuto e non soltanto a partita in corso. Ricominciando a mettere positivamente in difficoltà proprio Allegri, che sulla scia di un 4-3-3 spurio aveva trovato fin qui gli equilibri giusti: l'unico problema che sembra avere in attacco la Juve è quello dell'abbondanza, Douglas Costa a pieni giri permette al tecnico di riproporre il 4-2-fantasia come contro la Spal (sia che si parli di 4-2-4 come in questa occasione, che di 4-2-3-1 come nelle passate due stagioni), riuscendo così anche ad amministrare con parsimonia i tre centrocampisti rimasti.