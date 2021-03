Tanti i campioni allenati da Massimiliano Allegri in carriera. Ospite di Sky Sport, l'allenatore ha parlato di alcuni dei suoi preferiti: "Robinho al Milan dicevano che era il mio figlioccio, Ronaldinho e Cassano mettevano il pallone dove non poteva passare. A Ibrahimovic dicevo di fare la punta 10 anni fa, ma andava in giro per il campo. Che tecnica Higuain, mamma mia! I giocatori tecnici mi fanno impazzire, Seedorf era una roba... però non toccatemi Mandzukic!".