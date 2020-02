Massimiliano Allegri continua a parlare dalla Francia, dove ha presentato il suo nuovo libro. Ecco le ultime dichiarazioni in merito al suo passato e al suo futuro



Su Cristiano Ronaldo: "È un incredibile esempio a livello mentale. Ha vinto cinque palloni d'oro e cinque campioni, ha un sacco di soldi ... Quale motivazione ha? Beh, riesce a stabilire degli obiettivi. La differenza tra vincere e perdere è che per vincere devi sacrificarti ed essere in grado di lavorare. Ma da solo non è più forte della Juventus"



Come vincere la Champions League: "Hai bisogno di fortuna e crei anche le condizioni necessarie durante la stagione per arrivare in modo ottimale, fisico e mentale. Poni le basi dall'inizio".



Opzione PSG in Champions: "In questa stagione, la Champions League mi sembra molto aperta. Non vedo favoriti perché non c'è una squadra dominante come il Real Madrid tre anni fa. Alcune grandi potrebbero già cadere in questi ottavi. Vedremo i quarti di finale. Non vedo alcun favorito, ma il PSG è tra questi, sicuramente. "



Su Leonardo: "Non mi ha chiamato ultimamente. Sono fuori, a riposo, mi godo la mia famiglia. Guardo alcune partite per vedere se sono ancora lucido ma non ho visto il Dortmund-PSG. A giugno spero di trovare un nuovo club. Mi abituo ad essere in vacanza e non voglio tornare al lavoro! Voglio lavorare la prossima stagione, ma non so ancora dove. Vedremo. "



Su allenatori e principi immutabili: "Penso che un allenatore dovrebbe dare una buona organizzazione e quindi lasciare i giocatori liberi di creare e divertirsi. I numeri non determinano un risultato. I numeri devono essere letti durante il gioco. Se vai 2-0 e lasci la palla al tuo avversario, in modo significativo, ti dicono: "Ah, non avevi possesso". Ma, è stata una mia decisione. Qual è il problema? Penso che i gol più belli siano in contrattacco, ma il possesso è importante per gestire una partita. Se giochi contro una squadra che mette 10 uomini nel tuo campo, qual è il tuo merito? Sono numeri che devi interpretare. Quindi, è vero che a tutti piace avere possesso ".