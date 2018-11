Massimiliano Allegri non ci sta e nel post partita di Milan-Juve se la prende con i giornalisti della Rai: "Rosso a Benatia? Non lo so perché io non avevo visto neanche il rigore. Se non ha tirato fuori il secondo cartellino è perché il regolamento dice così. Non attacchiamoci sempre agli episodi perché non va bene. Siete sempre alla ricerca di robe che non esistono.



EPISODI - "La Juve ha giocato una bella partita contro un buon Milan. E' così tutte le volte. Il problema dell'Italia è uno. Andate a vedere sempre le cose e gli episodi. Se un episodio deve decidere la partita vuol dire che non siamo messi bene. Dobbiamo crescere su questo episodio qui. Io vedo le cose in maniera diversa da voi. Se volete vi rispondo in modo che vi accontento, sennò vi rispondo in modo diverso. La Juve ha fatto una grande partita. Se io fossi in voi certe domande non le farei nemmeno invece le fate e io devo rispondere giustamente in modo educato ma vi faccio capire che non andrebbero fatte."