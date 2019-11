. Lo ha manifestato anche appena si è liberata la panchina del Bayern Monaco, lo ha ribadito nelle ore di frenesia attorno al Tottenham che ha congedato Pochettino per far spazio a José Mourinho:, l'idea di Allegri è stata precisa fin dai mesi scorsi e lo rimane, intende restare fermo per questa stagione di aggiornamento professionale per tornare da protagonista nell'estate 2020. Con un progetto serio e non una squadra raccolta in corsa.- A meno di chiamate importantissime, rilanci fuori mercato e offerte irrinunciabili, la linea di Allegri non cambia; pianifica il rientro in scena con un club che vuole sentire suo dalla prossima annata,. Anzi, la società bianconera ha praticamente messo in preventivo di dover versare tutto lo stipendio di questa stagione all'ex allenatore:, si arriva quasi ai 7,5 milioni da garantire ad Allegri che poi da giugno si prepara per un nuovo progetto a meno di novità improvvise. Il Tottenham lo aveva in lista ma non è andato oltre i primi contatti, il futuro di Allegri vede altre strade a meno di sorprese. Possibile che siano ugualmente britanniche...