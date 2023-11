, allenatore della, ha commentato a Dazn il pareggio 1-1 ottenuto contro l'Inter."Abbiamo preso un gol un pochino da polli. Dopo 5 minuti dopo il gol fatto, ma stavamo già sbagliando altre cose in quel frangente come una rimessa laterale battuta troppo in fretta. L'Inter poi in spazi aperti sono forti e quando fanno questa azione sul fondo loro la mettono sempre arretrata e peccato perché ci avevo lavorato"."Non giocavamo per il primo posto in classifica da tempo. Una partita così per i ragazzi e per me da 4 anni, perché per 2 sono stato fermo prima degli ultimi due, per lottare per la vetta, non capitava da tempo"."Monza partita difficile, tosta e da preparare nel migliore dei modi""L'obiettivo è quello dei primi 4 posti. Ora abbiamo mantenuto i 9 punti di vantaggio sulla quinta. Oggi la partita è stata equilibrata col risultato giusto. Oggi siamo stati maturi e compatti, abbiamo preso questo gol che potevamo evitare"."Dobbiamo continuare a migliorare la fase difensiva perché sicuramente è un gran vantaggio. Loro sicuramente son stati bravi in velocità sul gol. Chi poteva rimediare era Rugani che poteva fare fallo e Bremer che poteva tamponare Thuram. Li Gatti doveva battezzare la palla in avanti perché l'avevamo provata più e più volte"."Oggi Dusan ha fatto la miglior partita da quando è alla Juve. Ha surclassato De Vrij tecnicamente e giocando da solo perché Chiesa partiva largo. Può crescere ancora, ha solo 23 anni"."Il mercato di gennaio non esiste, sono contento della squadra. Le squadre si fanno a giugno non a gennaio e io sono contento così.".- "Se mi allineo alle parole di Rabiot? Oggi era importante più che vincere non perdere. Ti da una consapevolezza diversa nel percorso che stiamo facendo".