. Uno che, in casa Juve, di professione fa il terzino. Anche il terzino, verrebbe da dire,. Praticamente un attaccante. Numeri straordinari, bonus costanti che hanno fatto la fortuna di Andrea Pirlo.. I Cafeteros, a dire il vero, hanno sin qui deluso: 4 punti in 3 gare, frutto della vittoria di misura sull'Ecuador, del pareggio a reti bianche con il Venezuela e del sorprendente ko (1-2) con il Perù.. Protagonista all'esordio con un ottimo assist per Cardona; ispiratissimo contro il Venezuela con inserimenti e passaggi filtranti per i compagni, oltre a dolci pennellate in area di rigore; pericoloso con un tiro a giro e un assist divorato da Borja nell'ultima gara con i peruviani.I 270 minuti giocati sono la conferma di quanto Juan sia fondamentale per il ct Reinaldo Rueda.. All'orizzonte, ora, c'è un importante rinnovo di contratto:. Perché lasciarsi scappare 19 assist a stagione sarebbe un peccato. Specie se parliamo di un terzino. Numero 11.