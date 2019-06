Massimiliano Allegri si sposa: il matrimonio con la showgirl Ambra Angiolini dopo l'addio alla Juventus è infatti a un passo. L'ex allenatore bianconero ha deciso di compiere il grande passo con la sua compagna, a cui è legato da circa due anni, secondo il settimanale Novella 2000​.



STOP PER IL MATRIMONIO - Probabile che uno dei motivi del momentaneo stop sia stato proprio questo: "Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po' gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata". Allegri ha confidato agli amici l'intenzione di impalmare nuovamente l'attrice televisiva, che ha alle spalle il matrimonio con il cantante Francesco Renga, così come anche il toscano ha alle spalle un matrimonio.