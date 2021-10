Allegri somiglia all’amico ‘smanettone’ che chiamate quando il vostro computer ha un problema. Subito, tra un sorso di Sprite e l’altro, fa del casino e digitando l’impossibile mentre vi sfotte peggiora le cose. Poi, a scatti di mouse apparentemente isterici e casuali trova la soluzione, si gira verso di voi e dice: "Visto? È semplice!". Non possiamo sapere se questo Chiesa attaccante appena uscito dal cilindro di Max sia soltanto il frutto della necessità e di un aggiustamento pratico, per tentativi, o si riallacci invece - e dunque si ispiri consapevolmente - a un certo filone caduto nel dimenticatoio.



Fino all’altro ieri infatti prevaleva in Italia l’interpretazione manciniana di Chiesa (“è un esterno”), suggellata chiaramente dalla vittoria dell’Europeo. Ma da qualche conferenza a questa parte nel frattempo Allegri aveva iniziato a parlare di “attaccante”, e in senso lato, preannunciando così implicitamente un possibile impiego da prima o seconda punta. Magari anche per non tirarla lunga con la storia dell’esterno offensivo che deve rientrare a fare il terzino... Una idea sua e nient’altro che sua, questa di Chiesa attaccante? Non proprio. C’è chi l’aveva già avuta a Firenze, e non senza ottimi risultati. Il primo è stato Pioli, che nella stagione 18/19 in particolare lo spostò spesso da un ruolo all’ altro, un po’ come fa adesso con Rebic nel Milan. Poi venne Iachini, allenatore che appena vede un esterno tecnico e esplosivo lo mette nel tandem dinamico del suo amato 3-5-2.



Per farla breve, Chiesa fece molti gol da attaccante, ma agli amanti del 4-3-3 la cosa non convinceva per ovvi motivi, e continuavano a preferirlo da esterno. E a destra, mi raccomando. Tant’è che lo stesso Allegri, prima che Chiesa risolvesse Spezia-Juve spostato a sinistra nella ripresa, lo stesso Allegri sosteneva che il giocatore rendesse al meglio da esterno destro. Ora però la gara col Chelsea ha creato un precedente interessante. O meglio, ha riacceso il dibattito sul ruolo di Federico.

Non sono state tante le occasioni della Juve contro i Blues, ma 3 le ha avute, e tutte clamorose. Accantoniamo per ora quella del gol e quell’altra di Bernardeschi. Ce n’è stata una, nel primo tempo, che mi ha ricordato immediatamente il 27 febbraio del 2019, quando al Franchi si disputò uno spettacolare Fiorentina-Atalanta (3-3), valido per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Seguiamo intanto l’origine della transizione di Chiesa contro il Chelsea, ritorneremo più tardi al parallelo storico. T. Silva e compagni impostavano a tre dietro, e davanti a loro palleggiavano come al solito Jorginho e Kovacic. Nell’immagine sotto vediamo la trasmissione Rudiger-Kovacic, che prelude allo scarico del croato al sostegno Christensen, a causa della pressione di Bernardeschi. Chiesa è in agguato.E sull’errore del centrocampista, Chiesa si fionda sulla linea di passaggio e intercetta il pallone lanciandosi in porta.Qui vediamo in piena ripartenza una Juve schierata col 5-3-2 o 5-3-1-1. La coesistenza tra Chiesa e i necessari (per la fase difensiva e non solo) Cuadrado e Danilo appare in tutta la sua funzionalità.In questo modo Allegri può risparmiarsi di chiedere a Federico di fare il terzino, proprio per il conseguente svantaggio di allontanarlo dalla porta avversaria. Sacrificio sì, ma Chiesa-terzino è un problema per la Juventus. Eccolo dunque nella coppia d’attacco. Da pensare eventualmente in tandem con Dybala, nel prossimo futuro?Come dicevamo sopra, questa di Chiesa attaccante è un’intuizione di Pioli che risale ai tempi della Fiorentina, e che Allegri ha giustamente rispolverato e adattato per l’occasione. Vi ricorda qualcosa questa palla intercettata da Federico sul passaggio di Pasalic a Palomino? È una situazione pressoché identica a quella di Juve-Chelsea.Allora Chiesa faceva coppia con Muriel, e ripartivano insieme per la gioia degli avversari...La differenza tra questa azione e quella contro il Chelsea è che nella semifinale di Coppa Chiesa riuscì a non defilarsi troppo, fino a calciare in rete da posizione ottimale. Certo è che per il calcio improntato al sacrificio che sta pensando Allegri per la sua nuova Juve, avere Chiesa nei due attaccanti è un’arma devastante.Probabilmente sì, l’azione del gol di mercoledì è uno schema, almeno fino alla seconda palla piovuta sul petto di Bernardeschi. Nel senso che ovviamente Rabiot e A. Sandro salgono lungo la fascia per ricevere il lancio mirato di Bonucci dopo il calcio d’inizio. E altrettanto ovvio pare il posizionamento di Bernardeschi tra le linee per raccogliere l’eventuale torre del francese, usato in questo caso un po’ alla Mandzukic.Se a questa sequenza più o meno codificata si debba aggiungere anche l’inserimento di Chiesa come ulteriore elemento provato e codificato, questo non è dato saperlo, ma non può essere escluso. Anzi. In tal caso, complimenti ad Allegri e al suo staff per questa trovata chirurgica, che ha sorpreso i campioni del Chelsea. Potrebbe d’altra parte anche trattarsi di una libera intuizione di Chiesa e Bernardeschi, innestatasi sulla giocata codificata Bonucci-Rabiot.In ogni caso colpiscono tre cose: in primis la dormita del Chelsea rimasto ancora negli spogliatoi, ma soprattutto la giocata di Bernardeschi a tre tempi da un lato e lo start dello scatto di Chiesa dall’altro. Vi siete accorti di quando è partito Chiesa per sorprendere Rudiger e Kovacic? Sul controllo di petto di Bernardeschi, mentre Bernardeschi ancora non lo stava guardando ed era spalle alla porta.Il tocco illuminante di Bernardeschi è finalmente prezioso e coi giri giusti. Chiesa arriva come Flash prima di Rudiger e impallina il portiere. Un Mendy che tra l’altro stava dormendo pure lui. Guardate come è mal posizionato. Proprio per questo motivo non riesce a fare l’uscita bassa tempestiva che avrebbe forse impedito a Chiesa di segnare.Insomma, bisogna farsene una ragione: il calcio non l’ha inventato il diavolo, l’ha inventato Allegri. Ma forse stiamo parlando della stessa persona...