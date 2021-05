Il prossimo anno il Napoli dovrà ripartire da un nuovo allenatore. I discorsi con Gattuso sembrano oramai chiusi e così De Laurentiis dovrà scegliere il nuovo tecnico per la panchina azzurra.



Tra i nomi c'è il forte interesse per Max Allegri. Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, lo stesso allenatore ex Juve sarebbe la prima scelta di De Laurentiis. Ci sarebbe anche una proposta importante da parte del presidente del Napoli, considerata con attenzione dall'allenatore. Due club attualmente su Allegri, Real Madrid e Napoli. Qualora non dovesse concretizzarsi la pista spagnola in Italia ci sarebbero solo gli azzurri.