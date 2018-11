Mattinata alla Continassa, sotto una leggera pioggia a cui ormai i giocatori hanno fatto l'abitudine. Come riportato nel comunicato ufficiale della Juventus, Bernardeschi e Chiellini hanno lavorato a parte e restano in bilico per la partita con il Cagliari. E' invece rientrato Sami Khedira: dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto out per ben 15 giorni, il centrocampista tedesco ora scalpita. Ma avrà ancora bisogno di un po' di tempo...