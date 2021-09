Ilvince contro lae va a +8 dai bianconeri, che perdono la seconda partita consecutiva in Serie A, dopo il ko casalingo contro l’, e si dimostra nervosa, specialmente nella figura del suo allenatore, Massimiliano. Infatti c’è stato, tra i due allenatori, Allegri e, in conferenza stampa, mentre i due erano pronti ad alternarsi ai microfoni.L’allenatore bianconero si è lamentato del comportamento tenuto in panchina dal tecnico del"Ti devi vergognare — gli ha detto quando il tecnico del Napoli è andato a salutarlo —, hai protestato tutta la partita". Spalletti, poi, in conferenza stampa, ha spiegato bene cosa è successo: “Io lo volevo salutare, sono andato a rincorrerlo alla fine per salutarlo. Non mi ha salutato, lo volevo salutare ora. Frizioni in campo? Vi è sembrato male, nessuna frizione in campo tra di noi. Non gli ho mai detto niente.”. Napoli-Juve non è mai una sfida banale.