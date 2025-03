Allegri spunta all’U-Power Stadium: a colloquio con Galliani prima di Monza-Parma, sullo sfondo c’è il Milan

. L’ex tecnico della Juventus - fermo dal maggio 2024 dopo esser stato esonerato proprio dai bianconeri - come si vede nelle immagini raccolte da Calciomercato.it, è stato avvistato all’interno dello stadio dei brianzoli, in attesa di accomodarsi in tribuna per assistere a una delle due gare di campionato delle 15.. Come sottolineato da Calciomercato.it, tra i due è andata in scena una chiacchierata molto serena, tra una battuta e l’altra. Allegri ha, poi, preso posto in tribuna, proprio di fianco dell’ex dirigente del Milan. Ricordiamo, inoltre, che il tecnico livornese è, oggi, con cui ha condiviso le stagioni in bianconero.

A proposito di Milan, ricordiamo che, nelle ultime settimane,. Il futuro del tecnico portoghese è, infatti, già stato deciso e a fine stagione sarà addio. Un’esigenza, quella di cambiare nuovamente guida tecnica, che nasce all’interno del club di via Aldo Rossi per via di una stagione condizionata da scelte discutibili, che hanno fatto infuriare la sponda rossonera del Naviglio. Ecco che, quindi,

Eccolo Massimiliano #Allegri all’U-Power Stadium per #MonzaParma: il tecnico toscano è uno dei candidati per la panchina del #Milan in vista della prossima stagione

. L'allenatore ex Juve ha, infatti, già vestito i panni di tecnico del Milan dal 2010 al 2013 (centrando anche uno scudetto nella stagione 2010/2011). Chissà se nell’incontro con Galliani, il tecnico livornese ha parlato anche di Milan…