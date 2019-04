L'unico giocatore dell'Inter che Massimiliano Allegri avrebbe voluto acquistare durante la sua carriera? Samuel Eto'o. All'interno del suo libero "È molto semplice" l'allenatore della Juventus ha svelato quanto stimasse l'attaccante camerunese.



SACRIFICIO - "Eto'o è l'unico giocatore che avrei preso dall'Inter, è devastante, quando parte brucia la terra sotto i piedi e davanti al portiere non sbaglia. E soprattutto ha una qualità fondamentale, il sacrificio. E' intelligente e sa che per vincere non devi pensare solamente al tuo interesse personale. Non a caso ha vinto il Triplete sia con il Barcellona che con l'Inter".