Sveglia a Roma, viaggio in treno verso Torino, alle 13.13 ingresso allo Juventus Training Center. Poi tre ore circa di riunione programmatica, prima di lui erano già arrivati i fedelissimi Marco Landucci e Aldo Dolcetti: s, è avvenuto il passaggio di consegne dalla gestione Andrea Pirlo, dell'organizzazione dell'estate.anche se è dal momento in cui è esploso il ritorno di fiamma che se ne parla,Tocca a Jorge Mendes imbastire una soluzione. Con lo United se ne parla e se ne riparlerà, chissà che non possano intrecciarsi gli interessi con Paul Pogba. C'è il Psg in agguato, nel caso in cui partisse Kylian Mbappé il piano di Al-Khelaifi porta dritto a un accordo di due o tre anni per rendere CR7 la spalla di Neymar in campo e come testimonial a tutto tondo verso il Mondiale in Qatar. Ancora sullo sfondo il Real, difficile che Carlo Ancelotti possa far cambiare idea a Florentino Perez.– Poi ci sono altre richieste. L'intrecciodipenderà più dal polacco che dal portiere della Nazionale.(al centro e a sinistra). In attacco oltre alla questione Ronaldo sì-Ronaldo no, resterà Alvaroe servirà un altro colpo: la punta non potrà essere sbagliata, casting aperto e decisione ancora da prendere.