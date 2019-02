L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna.



IL POST-CHAMPIONS - "E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'Atletico. I ragazzi però sono stati bravi a tornare subito in partita. L'abbiamo portata a casa ed è importante perché arriveremo allo scontro diretto con almeno 13 punti di vantaggio".



IL RITORNO DI CHAMPIONS - "Poi avremo l'Udinese e l'Atletico Madrid il 12 marzo, sarà una bella serata. Speriamo di recuperare qualche pedina, ci arriveremo nelle migliori condizioni e vedremo se saremo assistiti dalla fortuna".



CANCELO - "Con la Lazio mancavano 20 minuti, era un'altra partita. Quando parti dall'inizio non è semplice giocare lì, gli avevo chiesto di dare molta ampiezza e in alcuni momenti ha fatto molto bene. Poi è normale che faccia meglio da terzino, dove ha maggiore spazio davanti". FORMAZIONE ANTI-ATLETICO - "La formazione? Da qui al 12 marzo mi verranno in mente diverse idee, vediamo se qualche giorno prima arriverà l'ispirazione. Sono convinto che troveremo un Atletico diverso, ancora più coperto. Servirà grande aggressività nella palla in uscita, dovremo essere bravi nel velocizzare l'azione".



INFORTUNATI E NON AL MEGLIO - "Pjanic è da una settimana che ha tosse e raffreddore, prima di farlo entrare oggi gli ho chiesto se riuscisse a respirare. Bonucci ha avuto il problema alla caviglia e deve ritrovare condizione. Chiellini è rientrato dopo il problema al polpaccio. Penso che il 12 marzo arriveremo nelle migliori condizioni possibili".



ANCORA SU JUVE-ATLETICO - "Perché ho detto che, se avessimo giocato il ritorno contro l'Atlético questa settimana, saremmo stati eliminati? Prima di tutto oggi non avremmo vinto, avremmo pensato solo alla partita di Champions. E poi dobbiamo migliorare la condizione di alcuni giocatori. Poi magari faremo un disastro anche al ritorno, ma io non credo, sono ottimista sulle nostre possibilità di qualificazione".



NAPOLI-JUVE - "Preoccupazione? No, è una bellissima sfida tra la prima e la seconda in campionato. Anzi, per noi è un test importante in vista dell'Atlético"