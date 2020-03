Il futuro di Massimiliano Allegri appare ancora molto incerto. Il tecnico italiano, dopo l’addio alla Juventus, si è preso un anno sabbatico e, con calma, sta decidendo cosa farà nella prossima stagione. Secondo i betting analyst la destinazione più probabile è Parigi dove, con ogni probabilità, Allegri si troverebbe ad allenare Neymar e Mbappè. Il suo arrivo al PSG, infatti, è quotato a 3,00. I transalpini però sono tallonati dal Manchester United che, evidentemente, non è soddisfatto dell’operato di Ole Gunnar Solskjær: l’allenatore italiano sulla panchina dei Red Devils, riporta Agipronews si gioca a 3,50. Un eventuale sbarco in Bundesliga vede decisamente avanti il Bayern Monaco, eventualità che pagherebbe 10 volte la posta, rispetto al Borussia Dortmund, dato a 34,00. In Spagna, il Barcellona a 10,00 si fa preferire al Real Madrid, a 21,00. E se invece Allegri restasse in Italia? Secondo i quotisti il ritorno al Milan, quotato a 7,50, appare quello più probabile ancora più di una seconda avventura alla Juventus, in lavagna a 12,00.