Allegri ha continuato a riprende Dusan Vlahovic nel corso della sifda contro l'Empoli. L'attaccante della Juve secondo l'allenatore livornese si è reso colpevole di non attaccare il pallone con forza scatenando un battibecco a distanza fra i due.



Allegri ha prima richiamato Vlahovic: "Devi attaccare forte il pallone'". Pronta la risposta del serbo: "Tranquillo mister, alla prossima segno" e la controrisposta di Allegri: "No, non sto tranquillo". Nel secondo tempo poi l'urlo al momento del cartellino giallo per gomitata del numero 9 con un "Devi stare tranquillo!" a cui ha fatto seguito il segnale dato a Kean di scaldarsi per una potenziale minaccia di cambio in corsa..