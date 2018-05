Il possibile addio di Cristiano al Real Madrid scatena un effetto domino sul mercato, che può coinvolgere anche Dybala e Higuain. In caso di cessione di uno dei due suoi attaccanti titolari, secondo Tuttosport, la Juventus cercherebbe di riprendere il centrocampista francese Pogba (Manchester United) e l'attaccante spagnolo Morata (Chelsea), quest'ultimo in alternativa al francese Martial.



Intanto è solo una questione di tempo per Emre Can, il mediano tedesco in arrivo a parametro zero dal Liverpool. I dirigenti bianconeri cercano un altro rinforzo a centrocampo: secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri chiede il croato Kovacic, ex Inter, ora al Real Madrid che lo valuta sui 50 milioni. Assalto possibile nel caso parta Khedira (Liverpool?) o Pjanic (PSG?).



Inoltre la Juve è alla finestra per Cancelo. Per il terzino destro portoghese c'è da battere la concorrenza del Manchester United, ma l'Inter non ha perso le speranze di riscattarlo: secondo Tuttosport, Eder può essere la chiave per il Valencia oppure per trovare i soldi per dare l'assalto a Barella del Cagliari.