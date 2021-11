Axel Witsel. E' lui secondo Max Allegri l'uomo giusto per dare ordine, idee e personalità al centrocampo. Lo era già in estate, quando aveva detto di preferire lui persino a Miralem Pjanic. Ma lui Juve dice no, il nuovo corso prevede investimenti solo su giocatori di prospettiva e non più su over trenta. L'occasione di mercato c'è, il Borussia Dortmund lo farà partire a zero o quasi, la decisione non ancora. Fino a gennaio, però, può cambiare tutto.