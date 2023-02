Archiviata la vittoria di martedì a Salerno, la Juventus è tornata in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18. L'odierna sessione mattutina di allenamento si svolge a porte aperte. In gruppo Leandro Paredes, che aveva saltato la sfida dell'Arechi per un infortunio alla zampa d'oca, non ci sono Bonucci e Pogba, che stanno svolgendo un lavoro personalizzato, più Rabiot, per il quale era prevista una seduta in palestra. Assenti anche gli infortunati Milik, Kaio Jorge e Miretti, aggregati dalla Next Gen ci sono Turicchia, Mulazzi, Besaggio, Barrenechea, Stramaccioni e Citi.