'Allenare il Barcellona porta disturbi mentali. Hai una pistola puntata contro', la frase choc di Koeman per Xavi

Xavi Hernandez a fine stagione non sarà più l'allenatore del Barcellona con l'annuncio che è già ufficiale ed è già da qualche settimana stato comunicato a mezzo stampa. In questi giorni a far discutere è stato proprio l'ennesimo sfogo dell'attuale allenatore che ha di fatto confermato di essere arrivato al limite dal punto di vista mentale. E a sostegno dell'ex centrocampista e capitano è arrivato l'attuale CT dell'Olanda e storico allenatore blaugrana Ronald Koeman che ai microfoni di Good Morning Eredivisie ha usato parole forti per descrivere l'ambiente del e attorno al Barça.



DISTURBI MENTALI - “Essere l’allenatore del Barcellona crea disturbi alla salute mentale. E' molto più divertente essere un giocatore del Barcellona che un allenatore e Xavi, da catalano e figlio del club, se ne sarà sicuramente accorto”.



RUOLO DIFFICILE - “E’il compito più difficile che abbia mai svolto. Ho sofferto la pressione e lo stress. Ho avuto un rapporto conflittuale con Laporta, a differenza di Xavi. Lo capisco. Lui era stato solo in Qatar e poi è stato catapultato al Barcellona. Non era abituato alle critiche, aveva ricevuto solo elogi".



PISTOLA PUNTATA - "E poi la stampa ti punta una pistola contro. Se le cose non vanno bene è colpa dell’allenatore. Ho sofferto anche io lo stesso stress e quella pressione”.