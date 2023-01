"Penso che sia probabilmente il lavoro più difficile del mondo del calcio perché è cambiata la proprietà e per le aspettative, oltre che per la posizione nella quale i tifosi pensano sia giusto che stia il Chelsea": le parole del tecnico dei Blues Graham Potter, arrivato nel corso della stagione dal Brighton, stanno facendo discutere animatamente gli amanti del pallone, sui social, e hanno creato scompiglio anche nel mondo della Premier League.



400 MLN SPESI SUL MERCATO... - Soprattutto se si pensa a quanto il nuovo corso targato Todd Boehly ha investito sul mercato: quasi 400 milioni di euro spesi dal proprietario americano per l'arrivo di tanti calciatori, tra l'ultima estate e il mercato di gennaio, con operazioni anche finanziariamente rivedibili, come il prestito di Lukaku all'Inter e l'arrivo di Joao Felix con la stessa formula, per 16 milioni complessivi.