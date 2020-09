La Uefa rende noti i tre finalisti per il premio di UEFA Men's Coach of the Year, allenatore della stagione 2019/20: si tratta di Hansi Flick, vincitore della Champions League con il Bayern Monaco, del campione uscente Jurgen Klopp (Liverpool) e di Julian Nagelsmann, rivelazione con l'RB Lipsia.



Spazio per l'Italia in top ten: Gian Piero Gasperini ha stupito tutti con la sua Atalanta e si piazza al 5° posto, alle spalle del vice-campione della Champions Thomas Tuchel (PSG). Seguono il vincitore dell'Europa League Julen Lopetegui (Siviglia, 6°), Rudi Garcia (Lione, 7°), Zinedine Zidane (Real Madrid, 8°) e Pep Guardiola (Manchester City, 9°). Chiude l'elenco Antonio Conte, finalista dell'Europa League con l'Inter.