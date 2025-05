Getty Images

Allenatore Milan: Sarri irrompe nelle quote, ma Allegri resta il favorito dei bookmaker

16 minuti fa



Nella corsa alla panchina del Milan nella prossima stagione, avanza, sulla lavagna dei bookmaker, l'ipotesi Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Lazio, Juventus e Napoli aggancia infatti la conferma di Sergio Conceicao, a 5, come seconda opzione più quotata. Il favorito dei betting analyst resta però Massimiliano Allegri, offerto a 3 su Snai per il suo ritorno in rossonero.



Più indietro Roberto De Zerbi, a 7,5, mentre si sale a 12 per Antonio Conte, vicinissimo al Milan la scorsa estate, e Gian Piero Gasperini, in aria di addio con l'Atalanta. Con una grande stagione alla guida del Bologna, spunta, in quota, anche l'opzione Vincenzo Italiano, a 16 volte la posta.