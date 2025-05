Getty Images

Allenatore Roma: Allegri balza in testa nelle quote, torna calda la pista Gasperini

un' ora fa



Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull'allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria, in lavagna, Massimiliano Allegri, offerto a 2, in discesa rispetto al 4 dei giorni scorsi. Ma riprende quota l'ipotesi Gian Piero Gasperini: l'attuale tecnico dell'Atalanta, considerato per settimane la prima opzione per i giallorossi, sembrava infatti ormai nelle retrovie, ma irrompe nuovamente e avanza da 5 a 3. Stabile invece, a 4, Cesc Fabregas, in leggero vantaggio su Francesco Farioli, a 5 volte la posta. Più staccato Maurizio Sarri, indicato a 7,5, mentre si sale a 10 per trovare il gruppetto formato da Stefano Pioli, Vincenzo Montella, Roberto Mancini e Vincenzo Italiano.