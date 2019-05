Un (quasi) ex Lazio sulla panchina della Roma? Umori opposti sulle due sponde del Tevere, la Lazio sta festeggiando ancora la Coppa Italia vinta, dall'altra parte la Roma deve fare i conti con un futuro incerto, senza Champions League. Sull panchina giallorossa potrebbe approdare quello che, di fatto, è stato un allenatore della Lazio, anche se per pochi giorni.



ALLENATORE ROMA - Già, perché uno degli ultimi nomi in casa Roma per la panchina è l'allenatore del Leeds Marcelo Bielsa. "El Loco" non si è mai seduto sulla panchina della Lazio, ma è stato contrattualizzato con il club biancoceleste per qualche giorno, prima di dare forfait, con accuse e contro-accuse. Una vicenda che ha portato, a stretto giro, proprio Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste.