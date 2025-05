Allenatori Serie A 2025/26: conferme e novità, la situazione squadra per squadra

Un'estate di rivoluzione per le panchine del massimo campionato italiano. Lotta Scudetto, corsa alle competizioni europee e battaglia per la salvezza, le squadre di tutte le fasce sono coinvolte in una sessione che propone tanti cambiamenti.Dalche è pronto a rilanciare un nuovo progetto tornando al passato, con il ritorno di Massimiliano Allegri al posto di Sergio Conceicao, alneopromosso che deve fare i conti con la voglia di cambiare aria di Filippo Inzaghi, sono tante le situazioni che possono ridisegnare il quadro complessivo avvicinandosi al nastro di partenza della prossima stagione.

Scorri per continuare

Diverse squadre sono ancora in bilico, ma non mancano anche scenari più definiti come quello del: dopo settimane di rumors e interessamenti,ha deciso di prolungare il contratto con i rossoblù e portare avanti il progetto con gli emiliani.