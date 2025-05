Allerta PSG: Dembele in dubbio per l'Arsenal

AFP via Getty Images

L'attaccante francese classe 1997 è stato ancora una volta protagonista, suo il goal che ha deciso la gara d'andata in casa dei Gunners martedì. A confermare come questa sia una stagione magica per l'ex Borussia Dortmund e Barcellona: 33 reti e 12 assist in 45 presenze complessive, numeri da capogiro per il nazionale transalpino, punto fermo nello scacchiere di Luis Enrique.

Proprio durante la partita dell'Emirates Stadium, tuttavia,e gli ultimi aggiornamenti dalla Francia non lasciano sicurezze in vista del secondo atto della sfida in programma mercoledì 7 maggio al Parco dei Principi.- Secondo quanto riferito da RMC Sport,. Il PSG, si legge, non vuole prendere rischi e per questo motivo non dovrebbe impiegare l'ex Dortmund e Barça nella partita contro lo Strasburgo di sabato, 32esima giornata di Ligue 1.