Dele Alli non ha futuro al Besiktas: il club turco vorrebbe rispedire il centrocampista al mittente all'Everton ma il club inglese fa valere gli accordi stipulati in estate che non prevedono il rientro anticipato del giocatore. Nella serata di ieri il tecnico dei bianconeri, Senol Gunes, ha avuto parole dure nei confronti dell'ex talento del Tottenham: "Alli ha avuto una grande carriera ma a oggi non merita di giocare".