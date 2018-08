Un nome nuovo per l’attacco del Milan. La società rossonera è a caccia di un esterno che possa rinforzare la batteria a disposizione di Rino Gattuso e l’ultima idea di Leonardo è Quincy Promes. Aspettando di capire il futuro di Suso, nel mirino della Roma e oggi a Casa Milan per discutere con la società del proprio contratto, il club rossonero si guarda attorno per individuare il profilo giusto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è stato un primo contatto tra i rossoneri e gli agenti dell’attaccante esterno dello Spartak Mosca.



LE CONDIZIONI - Un sondaggio esplorativo, per capire i margini della trattativa. Il Milan ha incassato il gradimento del giocatore, che vestirebbe volentieri la maglia rossonera, ma una vera e propria trattativa ancora non è stata imbastita. Il club di Mosca per il cartellino dell’olandese classe 1992 chiede circa 25 milioni di euro. Il Milan è disposto a trattare in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma resta da capire la posizione della società russa in merito a Promes, autore di un gol nel preliminare di Champions League disputato in settimana dallo Spartak contro il PAOK.



CHI È - Attaccante esterno o seconda punta classe 1992, nato ad Amsterdam e cresciuto al De Toekomst, sede del settore giovanile dell'Ajax, una volta scaricato dal club della capitale (anche motivi caratteriali) ha saputo ripartire con l’Harleem, ma è con addosso la maglia del Twente che è diventato grande. Prima con lo Jong Twente, dove è stato formato da Kluivert, poi con la prima squadra dei Tukkers (in mezzo la costruttiva esperienza nel Go Ahead Eagles), con la quale ha segnato 11 gol (e 8 assist) in 35 partite, meritandosi il soprannome di ProMessi. Nel 2014 il passaggio allo Spartak Mosca per 11,5 milioni di euro: col club russo ha realizzato 65 gol e 33 assist in 131 partite complessive.



TRA MONCHI E LA JUVE - Cercato in passato dalla Juventus, Promes è un pallino di lunga data del direttore sportivo della Roma Monchi, che anche in questa finestra di mercato ha sondato il terreno per provare a portarlo nella Capitale. Letale nell’uno contro uno, Promes vanta 5 gol in 28 partite con la nazionale maggiore olandese. È lui l’ultima idea di mercato del Milan per rinforzare l’attacco dopo il mancato passaggio in Premier League (lo avevano cercato Southampton, Everton e Liverpool). La società rossonera ci pensa, Promes è un profilo che intriga.



@AleCosattini