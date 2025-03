Allo Juventus Park si diverte solo la Fiorentina: la presunzione di Thiago Motta è diventata confusione

Ma almeno stavolta il direttore sportivo passa in secondo piano, perché, sia nelle correzioni di modulo che nei cambi.Ma in particolare, assolutamente sì. Perché a ripensare sia alla formazione di partenza che all’assortimento in panchina, non si capisce nulla delle scelte tecniche.Pagelle sintetiche dei bianconeri. Eccole. Di Gregorio si è visto quando c’era da rilanciare con i piedi. Sulle fasce Weah è andato a sbattere contro Gosens e dall’altra parte Kelly è stato travolto da Dodò. Al centro, parliamoci chiaro:Su Nico Gonzalez rimbambito sulla fascia sinistra dove, fino a quest’anno, non aveva mai giocato neanche da bambino. E infineNella ripresa sono entrati Alberto Costa che non vale più di un Birindelli qualsiasi ma è costato quasi 15 milioni. Poi Cambiaso che non si capisce perché sia tanto peggiorato rispetto allo splendido jolly di pochi mesi fa. Quindi si sono visti Gatti e Conceicao, due che avrebbero serenamente meritato di giocare titolari anziché il quarto d’ora finale a disfatta ormai completata.Complimenti a chi li ha venduti per comprare, più o meno allo stesso prezzo, il buon Nico Gonzalez.