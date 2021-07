Un passo verso il ritorno alla normalità. Dalla cabina di regia che anticipa il Consiglio dei Ministri arriva una buona notizia per il mondo del calcio: i tifosi potranno finalmente tornare allo stadio, con percentuali diverse a seconda 'del colore della regione'. ​In zona bianca, la capienza consentita per gli eventi sportivi non potrà essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.



Mancano ancora le conferme ufficiali, ma di fatto si va verso il ritorno allo stadio al 50% della capienza. Per tutti i tifosi, nessuno escluso, ci sarà l'obbligo del green pass. Dal 5 agosto per accedere ai grandi eventi all’aperto bisognerà mostrare la certificazione verde, così come per palestre e piscine.