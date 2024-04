All’Olimpico è febbre da derby. De Rossi-Tudor, sfida tra debuttanti: Roma avanti a 2,25

: è derby tra esordienti all'Olimpico, almeno in panchina. Dopo averne vissuti tanti da calciatore, l'ex capitano dellaè pronto a vivere il duello contro lada un'altra prospettiva, ma sarà una prima volta anche per il croato, subentrato qualche settimana fa a Maurizio Sarri. Le quote per la sfida di sabato alle ore 18 sono a favore della Roma, in lavagna a 2,25; se per il pareggio si sale a 3,00, la vittoria della Lazio (reduce dalla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia a Torino) paga 3,60. Negli ultimi quattro derby, tra campionato e Coppa Italia, la Roma non solo non ha mai vinto, ma non ha neanche mai segnato. Anche per questo, l'Under a 1,65 ha una quota più bassa rispetto all'Over a 2,10; distanza ravvicinata, invece, tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). Dybala e Lukaku, entrambi ovviamente a caccia del primo gol nel derby di Roma, sono i marcatori più indiziati a 3,00, seguiti da Immobile – che del derby è il miglior cannoniere in attività con sei reti – a 3,50 e da un altro laziale, Castellanos a 4,00. Con 14 punti di vantaggio e otto giornate da giocare, l'Inter ha già da tempo iniziato il conto alla rovescia per la festa scudetto. Lunedì sera i nerazzurri vanno a fare visita a un'Udinese ancora impegnata nella lotta per non retrocedere: lavagna tutta inclinata dalla parte dell'Inter a 1,45, con «1» e «X» rispettivamente a 6,75 e 4,50. L'altra milanese, il, giocherà sabato alle 15 a San Siro contro il, con l'obiettivo di tenersi stretto il secondo posto: non sembrano esserci problemi per Pioli, visto che l'1,37 legato al segno «1» è la quota più bassa dell'intera giornata di Serie A. Se il pareggio vale cinque volte la posta, per il «2» si vola a 8,00. Se la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha regalato un sorriso alla, in campionato le cose per i bianconeri non vanno bene: soltanto una vittoria nelle ultime nove partite e un Bologna che a -2 insidia il terzo posto. Domenica sera allo Stadium arriva unacarica per il successo in coppa contro l'Atalanta ma sfavorita dalle quote, che danno ancora fiducia ad Allegri («1» a 1,83), contro il 3,50 per il pareggio e il 4,50 per il «2». Bologna che aprirà invece il programma della domenica allo 'Stirpe' contro il Frosinone: secondo i bookmaker, ci sono tutti i presupposti per il sorpasso provvisorio (si gioca alle 12.30) sulla Juventus, quotato 1,92. Favoriti anche il Napoli a Monza (1,83) e l'Atalanta sul campo del Cagliari (1,70).