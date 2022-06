Battendo il. Adi giallorossi hanno avuto la meglio della squadra allenata dacon una rete nei supplementari di. A scorrere i nomi dei ragazzi scudettati, e a vederli in campo, però balza all’occhio un nome che non può non sfuggire ai più attenti. È quello di, il ragazzino a cuiaveva lasciato la fascia nel giorno del suo ritiro. Un’investitura che continua a portargli fortuna.- Era il, un giorno impresso nella memoria dei romanisti. Tra la commozione generale, il Pupone passa il testimone al, un classe 2006 di cui si dice un gran bene. Da lì si accende il tam tam mediatico su Almaviva che passa anche per la scuderia dell’ex capitano della Roma. Il legame dura poco però perché ad oggi il ragazzo è seguito da un altro procuratore tra i più esperti della materia,. Eppure fu il caso a metterci lo zampino. Sì perché il prescelto al passaggio di consegne doveva essere il capitano del gruppo dei 2007, ossia quello più giovane presente a. Sfortuna vuole che la squadra fosse in trasferta ae quindi si virò su Almaviva, uno dei fiori all’occhiello del florido vivaio della Roma.– Da quel giorno sono passati ormai 5 anni. Almaviva è cresciuto, cambiato, ma il suo talento non si è affievolito. All’epoca centrocampista offensivo con piedi vellutati e capacità di vedere il gioco, oggi ha compiuto una metamorfosi simile a quella del suo idolo. Nella gara con il Milan, in cui è risultato, ha infatti giostrato dapuro, un’evoluzione simile a quella vissuta, qualche anno più in là nella sua carriera, da Totti. Allora l’intuizione fu die valse anche un titolo di capocannoniere. Nelle ultime stagioni Almaviva ha vissuto di, com’è normale che sia per un ragazzo così giovane, ha provato nuovi ruoli, giocando largo a sinistra e dietro la punta, ma su di lui la Roma è sempre più convinta. Lo scudetto con l’Under 16 è solo il punto di partenza.