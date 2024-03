Almeria, terribile scontro di gioco per Romero: colpito alla testa, esce in barella VIDEO

Acabo de ver el golpetazo que se lleva sin querer Luka Romero en el Celta-Almería.

Da una notte da ricordare a una da dimenticare. Dal sogno della doppietta siglata contro l’Atletico Madrid, al 45’ della sfida valida per la 27esima giornata di Liga, è stato fortuitamente colpito alla testa dal compagno di squadra Marc Pubill. Uno scontro assolutamente non voluto, ma che ha causato subito forte apprensione.. Immediato l’intervento da parte dello staff medico-sanitario del club spagnolo che si è subito rassicurato delle condizioni del giocatore in prestito dal Milan, Tanta paura in campo, con Romero che è uscito dal campo in barella (con il collarino) solamente dopo molti minuti di gioco. L’ex Lazio ha rassicurato tutti, muovendo le braccia mentre veniva trasportato all’ospedale più vicino per effettuare gli esami strumentali di rito, volti ad accertarsi delle reali condizioni di Romero.