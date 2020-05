Matías Almeyda, FK Lyn 2007. The Argentine World Cup midfielder in a Norwegian club. Totally crazy and unexpected. pic.twitter.com/1FfkfHLu2w — Exotic footballer (@RareFootballer) April 23, 2016

Uno di quelli che solitamente si appendono con la calamita sul frigo e che, invece, è finito dritto negli occhi di papà, attratti da quelraffigurato su un foglio di carta bianco. Leone stanco, ferito, depresso. Leone che poi è tornato a ruggire. Matias è, il, l'ex, che per colpa del brutto del calcio, quel lato nauseante e fastidioso, ha toccato il fondo di se stesso, ma grazie all'amore per il bello del calcio, quello che è pura passione, ha riconquistato la vita. E tra le tante maglie indossate in carriera, ce n'è una, sudata per 54 minuti, che ha avuto un ruolo importante nella sua carriera: quella dell'Club di. Parole di Lele, ora opinionista Sky, prima compagno di squadra del centrocampista argentino, fondamentalmente un fratello. La carriera di Almeyda, chiusa la parentesi italiana, con 5 presenze al, vive di soli bassi: firma colnel dicembre del 2004 e rescinde nel gennaio del 2005, annunciando il suo ritiro, salvo poi firmare, pochi giorni dopo, con l'. Altra retromarcia, improvvisa, con la rescissione contrattuale del primo febbraio, il ritorno in patria, ilma solo per la Libertadores, e il, il club della sua vita, col quale trova un accordo il 5 luglio 2005. Il 9 luglio, però, altro ritiro.. Ed è lì che scatta qualcosa. Quel qualcosa che ti fa mollare casa, famiglia, certezze per volare a Oslo.Pura passione, puro amore per il calcio. Gli scarpini, il prato verde, gli allenamenti, il sudore e la lotta, il Leone vuole ruggire ancora e ritrovare se stesso.: debutto con la maglia biancorossoblù il, contro l', entrando al posto di ​Erling; poi, la seconda presenza, un mese e tre giorni dopo, nella vittoria per 6-0 contro l', prendendo il posto di Espen. E' poco, per chi riscopre ambizione e voglia di rimettersi in gioco, per chi riscopre la vita. Prima di una partita contro il Rosenborg, El Pelado decide di andare via: vuole giocare di più, si sente bene, si sente calciatore. E per questo torna in patria. E da casa, un nuovo percorso.Quell', club in cui ha iniziato la sua carriera europea Obi, era una squadra che stava per fallire, tanto che nelè stata dichiarata la bancarotta, con la ripartenza dalla sesta serie norvegese, lasciando casa, l', cambiando nome (ora si chiama ​Lyn Toppfotball) e provando a ripartire, passo dopo passo (con l'ex Inter che sembrava intenzionato a investire nel club, insieme a Terje Liverød). Come ha fatto Almeyda, che tornato in patria ha firmato per un club di quarta serie, il, senza dimenticare il Lyn, al quale ha suggerito giocatori sudamericani, come Diego Nicolas Guastavino e Lucas Gomez, poi di nuovo per ilci raccontava Adani. Al River ha ritrovato se stesso, la felicità e un senso. Ed è anche grazie a quei 54 minuti giocati nel freddo di Oslo che il Leone è tornato a ruggire nel suo regno.@AngeTaglieri88