Alphonso Davies rinnova con il Bayern Monaco: come cambia il futuro di Theo Hernandez

Dopo le insistenti indiscrezioni di calciomercato che vedevano l'esterno canadese come un obiettivo concreto di, il club bavarese ha trovato l'accordo per il prolungamento di contratto del giocatore, che è stato ufficializzato con il seguente comunicato ufficiale: "Alphonso Davies ha firmato un prolungamento di contratto con l'FC Bayern fino al 30 giugno 2030. Il 24enne nazionale canadese è al club dalla stagione 2018/19 dopo essere arrivato dai Vancouver Whitecaps".

- Come riportato dalla Bild, il rinnovo di Alphonso Davies con il Bayern Monaco prevede cifre molto importanti.. Ricordiamo che il laterale francese ed il suo entourage spingono per un prolungamento oltre il 2026 con il Milan, ma visto che al momento non si registrano passi avanti importanti nella trattativa, i due club europei potrebbero virare proprio su Theo.