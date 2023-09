Che il clima fra Firenze e Gian Piero Gasperini sia teso non lo scopriamo certo oggi. Ma di certo c'è un dettaglio che rivela Tuttosport che salta all'occhio per quanto concerne la partita di ieri fra Fiorentina ed Atalanta. Dietro le panchine, infatti, era presente anche la Digos che, in borghese, ha ripreso tutto ciò che è accaduto alle spalle del tecnico di Grugliasco.