. In una settimana tre sconfitte di fila, con Milan, Lecce e Sassuolo, ieri.e che ha provocato una frattura difficilmente sanabile.. Il condizionale è d’obbligo, perché la Lazio ha smentito, ma che il clima sia incandescente è sicuro.: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport si è tolto la mascherina d’impeto, incamminandosi verso l’uscita. Poi è tornato indietro, ma il suo sguardo era nero. Aveva chiesto dignità, in settimana, durante una visita a Formello. Evidentementer non ne ha vista. Il ds Tare cerca spiegazioni e parla di “14 infortunati”. Qui nascono i problemi più grandi.Chi non è infortunato fatica a reggere i ritmi di una partita, ansima e boccheggia anche dopo pochi minuiti. Tutte le squadre hanno ripreso dopo una lunga pausa, nessuno è in difficoltà come la Lazio. Servono risposte, le chiedono innanzitutto i giocatori, il cui nervosismo è ormai estremo.E anche l’ambiente, che fino a poche settimane fa sognava lo scudetto, è al limite. Dopo la partita molti tifosi o presunti tali si sono riversati sui social pronti ad attaccare tutto e tutti.. Il giocatore si è sfogato con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, chiedendo rispetto almeno per la famiglia: "Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.