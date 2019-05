La goccia che ha fatto traboccare il vaso.il francese si è presentato all'allenamento odierno con un'ora di ritardo. C'era già grande tensione nel Milan dopo la sconfitta con il Torino, il mal di pancia di alcuni giocatori e la situazione precaria del suo tecnico Gattuso.Già ieri il gruppo era stato esortato da Gattuso al rispetto delle regole e a mantenere alta la concentrazione perchè l'obiettivo Champions League è troppo importante e ancora alla portata.L'ennesimo ritardo di Bakayoko è stato visto quasi come un affronto e per questo meritevole di una decisione drastica come quella del ritiro punitivo fino a domenica prossima.In realtà, come anticipato da calciomercato.com (leggi qui ), l'idea di mandare la squadra in ritiro era già stata presa in considerazione domenica scorsa al termine della partita persa contro il Torino.. Lunedì scorso, nella riunione a casa Milan, l'intero staff ha voluto concedere ancora fiducia ai propri giocatori ma questa è stata tradita di nuovo. Era solo una questione di giorni, i rossoneri andranno in ritiro per cercare di ritrovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio lo spauracchio Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.