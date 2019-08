SCENARI E MONDO ULTRAS - Aprendo al dialogo con la famiglia, che ha anche scritto a Papa Bergoglio per ottenere un "funerale degno", il Questore potrebbe chiedere, concedendo una cerimonia pubblica, alcune limitazioni importanti. Niente corteo in strada, niente camera ardente a Via Amulio, dove, dopo un derby nel 2017, venne picchiato un poliziotto e i tifosi con Daspo spesso seguono le partite. Oppure Esposito potrebbe scegliere la linea dura: a quel punto farebbe celebrare i funerali privati d'imperio, contro il volere della famiglia, procedendo addirittura alla cremazione senza di loro. Perfino i gruppi organizzati della Roma, rivale storica della squadra biancoceleste, hanno espresso tutta la loro vicinanza dopo l'esecuzione di "Diabolik". Fuori dallo stadio Olimpico, prima dell'amichevole Roma-Real Madrid, uno striscione dei "Fedayn", storico gruppo della Curva Sud giallorossa, recitava, parafrasando l'inno della Lazio: "Nel cielo biancazzurro brilla un'altra stella. Ciao Fabrì". Il rischio di accendere una miccia pericolosa, a pochi giorni dall'inizio della Serie A, esiste: la linea dura del Questore potrebbe essere interpretata come una specie di dichiarazione di guerra agli ultras di tutta Italia, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A.

strettamente privata alle 6 del mattino pecapo ultrà della LazioIl Questore Carmine Esposito ha firmatoA Roma è ancora forte il ricordo delle esequie-show del boss Vittorio Casamonica, con Rolls Royce, elicottero annesso e musica del "Il Padrino"., la Questura ha stoppato tutto. Ma la famiglia non ci sta.- La sorella di Piscitelli, Angela, in una diffida inviata ieri via pec, ha espresso la posizione della famiglia: "Noi tutti le comunichiamo". Il messaggio è chiaro: la famiglia non accetta la forma di "addio" imposta dalla Questura, "la non meglio definibile procedura amministrativa" non rientra nei desiderata delle persone più vicine a "Diabolik". Gli stessi Irriducibili, il gruppo portante della Curva Nord fondato e guidato per oltre 30 anni dal Piscitelli, fuori dalla loro sede, a Via Amulio, a pochi passi dalla chiesa dove avrebbero voluto celebrare il funerale - Santa Maria Ausiliatrice - hanno appeso uno striscione eloquente: "La morte è uguale per tutti... il funerale anche! Salutare Fabrizio è un nostro diritto". Il Tar, a cui la famiglia si era rivolta sabato,. La moglie di "Diabolik", Rita, ha chiesto agli ultras di disertare la cerimonia delle 6 di domani mattina, che dovrebbe svolgersi al cimitero di Prima Porta. Tensione alle stelle: in queste ore la Questura può scegliere la linea morbida o proseguire con il pugno di ferro.