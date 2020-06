Alta tensione in casa Roma, tra la proprietà e l'area tecnica: James Pallotta e Gianluca Petrachi sono arrivati allo scontro. Un duro confronto quello che nelle scorse ore è andato in scena tra il presidente giallorosso e il direttore sportivo: a scatenare l'accesa discussione l'intervista rilasciata ieri da Pallotta, nella quale ringraziava tutta la parte sportiva della società, da Fonseca a Fienga e Zubiria, senza però mai nominare Petrachi.



LA SITUAZIONE - Alla base della presa di posizione del ds non tanto l'intervista in sé, quanto più la netta differenza di visione sulla prosecuzione del progetto, con la mancata cessione della società a Dan Friedkin che può cambiare le strategie inizialmente disegnate. Tensione alle stelle, situazione in evoluzione: in bilico la posizione di Petrachi, che potrebbe concludere anticipatamente il rapporto con la Roma.