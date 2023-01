Andres Jungdal, portiere passato dal Milan all’Altach in prestito, si presenta ai canali ufficiali del club austriaco: "Quando il Milan mi ha chiamato si è realizzato un sogno, all’inizio non potevo crederci. Vestire i colori rossoneri è stata un’opportunità unica nella vita a cui non potevo dire di no. Ero lì prima per gli allenamenti di prova, pochi mesi dopo ho firmato il contratto con il Diavolo. Nei tre anni e mezzo che ho trascorso, ho avuto grandi esperienze. Giocare in un club come questo ha reso me e la mia famiglia molto orgogliosi. Ma ora sono molto felice di essere arrivato all’Altach. Spero di mostrare presto le mie abilità in campo. Ho grande rispetto per Dida, Donnarumma e Maignan, sono degli idoli per me. Portieri, del loro calibro, li guardavo già quando ero piccolo. È stato impressionante conoscerli come persone e vedere quanta energia hanno messo dentro e fuori dal campo per diventare bravi. Durante il mio periodo al Milan, ho acquisito molta esperienza. Ciò che mi ha sorpreso di più è stato scoprire la modestia dietro questi estremi difensori".