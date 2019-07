Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex attaccante José Altafini ha parlato così dei movimenti di mercato delle big italiane: "Credo che Icardi dovrebbe accettare Napoli, una città meravigliosa che sarebbe ai suoi piedi come ha fatto già con Maradona e Sivori. All'Inter servono campioni, non parametri zero o giocatori a poco prezzo. Lukaku è una potenza, ma 80 milioni per lui sono troppi. A differenza di Icardi gioca maggiormente con la squadra".