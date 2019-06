Intercettato da Radio Sportiva, José Altafini ha parlato così delle mosse di mercato di Juve e Inter: "Chiunque oggi vada sulla panchina della Juve si prende un grosso rischio. Con la vittoria del campionato non hai fatto niente, e in Champions la Juve non è tra le favorite. Il prossimo campionato sarà bello, non una schifezza come gli ultimi 8 anni. Conte è un bel rinforzo e Dzeko a Milano potrebbe essere valorizzato. Icardi? Farebbe comodo a qualunque squadra. È solo penalizzato dalla situazione che si porta dietro. Se la moglie sta zitta e non fa niente potrebbe essere un affare, se combina pasticci non è un affare per nessuno".