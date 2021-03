Chi di voi non si ricorda di? Esterno di centrocampo turco esploso nello Schalke 04, diventato grande con ile passato forse da meteora neldi Mourinho prima di chiudere la carriera al Galatasary è stato uno dei protagonisti del decennio calcistico che va dalla metà degli anni 2000 alla metà degli anni 2010. Oggi è rimasto nel mondo del pallone edove si sta impegnando perche quest'anno, dopo il rinvio della passata stagione causa Covid, si giocherà a Istanbul all'Ataturk.lo ha intervistato in esclusiva per parlare dello stato dei lavori in vista della finale, della doppia sfida che vedrà le sue due ex squadre,, affrontaree lanel ritorno degli ottavi di Champions, ma anche per parlare della nazionale turca e dei suoi giocatori della nostra Serie A come Calhanoglu e Demiral."Tutto sta andando molto bene, la Federcalcio turca sta collaborando con la Uefa per garantire che l'evento posso svolgersi in completa sicurezza. Lo stadio è stato rinnovato e i lavori sono terminati. Le infrastrutture e i trasporti stanno lavorando bene, perciò posso dire che sì, siamo pronti"."Di sicuro è la nostra speranza che i tifosi possano essere presenti alla finale e qui a Istanbul. Ciononostante dobbiamo essere responsabili. Stiamo lavorando a pieno regime sia con la Uefa che con le autorità turche affinché la decisione più giusta possa essere presa per il bene di tutti"."Siamo davvero molto felici di come la squadra stia crescendo e sia cresciuta per la qualificazione agli Europei. Abbiamo un gran bel team in cui si respira entusiasmo. Abbiamo avuto un percorso di qualificazione agli Europei molto positivo in cui abbiamo anche battuto la Francia. La Turchia è un mix di giocatori esperti come Cenk Tosun e Burak Ilmaz, ma anche calciatori molto promettenti come Under e Demiral. Sono davvero convinto che agli Europei possiamo giocare il nostro miglior calcio""Devo dire che l'Atalanta è in gran forma, stanno giocando molto bene in Serie A, ma secondo me sarà molto difficile che possa sorprendere una squadra con così tanta esperienza come il Real. Di solito sfoderano prestazioni importanti nelle grandi partite europee e in più hanno il vantaggio di aver vinto la gara di andata quindi non credo che si riuscirà a ribaltare quel risultato"."Sinceramente non credo. Sono convinto abbia scelto di lasciare il Real Madrid al momento giusto. Il quadro di oggi è prefetto, secondo me non dovrebbe cambiare nulla"."Credo che se ci fossero delle insidie sarebbe davvero una grossa sorpresa. Il Bayern ha un vantaggio enorme che arriva dalla gara di andata, sono i campioni in carica, giocano in casa. Non credo proprio che non riescano a passare il turno"."Sì, credo sia la favorita anche quest'anno perché questa squadra continua a giocare allo stesso livello mostrato l'anno scorso. Hanno tanta qualità in rosa, giocano davvero come un gruppo unito e questa è la forza più grande. Flick ha fatto un gran bel lavoro tenendo tutti uniti""Hakan è cresciuto molto ed è sicuramente uno dei motivi per cui anche il Milan sta facendo dei risultati così importanti perché ne è una parte fondamentale. Io dico che uno come lui dovrebbe giocare in Champions League ogni anno. Che sia al Milan o da qualunque altra parte"."Secondo me è tutta la Juventus che non ha offerto una buona prestazione in entrambe le gare contro il Porto. Devo dire che Merih ha avuto un infortunio importante l'anno scorso e gli infortuni minori che sta avendo sono perlopiù collegati a quell'infortunio. Credo che il linea generale da adesso in poi inizierà a far vedere ciò di cui è capace".Di sicuro Hasan (Salhiamidzic ndr.) perché l'allenatore e un giocatore si possono cambiare più facilmente rispetto a un direttore sportivo. Lui è ancora molto giovane, ma sta comunque facendo un gran lavoro e credo sia stato una parte importantissima nella crescita che ha avuto oggi questa squadra".