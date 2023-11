Rinforzi, in attacco e in difesa. Il Milan nel 2024 lavorerà molto sul mercato, l'obiettivo è quello di portare finalmente a Milano un numero 9 di prima fascia e di rinforzare il pacchetto difensivo, considerando gli infortuni di Pellegrino e Kalulu e i continui problemi fisici di Kjaer. Oltre a Lloyd Kelly del Bournemouth, a oggi la prima scelta, e a Konstantinos Koulierakis del Paok, la squadra scout rossonera segue con attenzione Finn van Breemen, difensore centrale mancino classe 2003, in forza al Basilea, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Per lui si è mosso in prima persona Moncada, che l'ha visionato in un recente match di Super League svizzera.



NUOVO VAN DIJK - Cresciuto calcisticamente nell'ADO Den Haag, club che ha conosciuto per la prima volta all'età di 9 anni, van Breemen ha avuto un boom negli ultimi 14 mesi, con l'esordio in prima squadra contro il Jong PSV, il 30 settembre 2022, con Dirk Kuijt in panchina, la maglia da titolare sotto la gestione Dick Advocaat, il trasferimento al Basilea (per il costo della clausola, circa un milione di euro) e la prima volta con l'Under 21 olandese, nella sfida contro la Macedonia del Nord, il 12 settembre scorso. Difensore di piede sinistro, che adora calciare le punizioni, ha come idolo il centrale del Liverpool Virgil van Dijk. Il suo motto è 'Alto rischio, alte ricompense', non a caso ha scelto di uscire dalla comfort zone e di confrontarsi con un calcio diverso. Basilea è solo una tappa, il traguardo è una big.